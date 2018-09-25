СМИ узнали, почему в Украине рекордно подорожал лук

В Украине лук рекордно подорожал из-за дефицита, выяснили журналисты / пятачок.dp.ua

В Украине репчатый золотистый лук рекордно подорожал — на оптовом рынке он строит от 7 до 9 гривен за килограмм, в магазинах и на центральных ранках стоимость достигает 15-ти, хотя еще весной цена падала до 2 гривен.

В нашей стране наблюдается дефицит лука из-за непогоды и "безумных" урожаев 2016 и 2017 годов, говорится в сюжете ТСН.

"Главная причина лукового дефицита — непогода. Из-за дождей три луковицы из пяти выросли больными", — отметило издание.

По его данным, неурожай в этом 2018-м — рекордный, в отдельных хозяйствах потери доходят до 50%. "Еще одна причина дефицита — безумные урожаи 2016 и 2017 годов. Из-за этого некоторые хозяйства сократили площади посевов, а некоторые вообще отказались от выращивания лука", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что в Украине по состоянию на 19 сентября цены на корнеплоды уже превысили рекордные показатели минимум за последние 10 лет. В частности, за морковь нужно заплатить на 35% больше, а свекла подорожала более чем на 40%.