Номера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоит

В Украине меняют правила получения автономеров / Facebook.com

МВД собралось менять правила получения автономеров в Украине.

Например, оформить именной номер теперь можно будет онлайн. А процесс переноса номеров, если владелец меняет машину, обещают радикально упростить, пишет UBR.

Как оформить именной номер по-новому

Именные номера могут содержать исключительно такие сочетания:

не более 7 букв (латиница или кириллица, их комбинация допускается исключительно при совпадении написания букв двух алфавитов);

не более 8 букв и цифр;

цифры, буквы и графический элемент;

графический элемент и буквы.

Не допускается использование на номере одних только чисел, а для нанесения лого понадобится разрешение правообладателя графики.

Как получить именной номер на авто онлайн

Если в Украине все же утвердят новые правила, то заказать номер машины онлайн можно будет следующим образом:

с помощью ЭЦП пройти аутентификацию;

выбрать регион регистрации машины и ее желаемый номер (за тем, чтобы не было совпадений в базе, автоматически следит система);

заполнить анкету,

указать способ доставки (может быть и самовывоз, и доставка "предприятием, которое относится к сфере управления МВД");

заказ придется оплатить тоже онлайн.

МВД по своим базам проведет все нужные проверки (в течение двух недель) и вышлет макет на утверждение. Если заказчик макет утверждает, то его отдают на производство (не более месяца).

Затем не позже чем за 10 дней после получения номера придется перерегистрировать свое авто в сервисном центре и сменить техпаспорт.

Замена госномера на другой в Украине

Процедуру обещают упростить и ужать в сроках: если раньше с трудом укладывались в 10 дней, то теперь обещают все оформлять в течение одного – в сервисном центре по месту жительства.

Сколько стоят номера на машину в Украине

Цена именного номера не изменилась: за первые три символа – 300 грн, а каждый последующий – еще 90 грн. За нанесение логотипа или другого графического элемента возьмут еще 500 грн.

Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.

Ранее "Главред" уже писал, что ждет в сентябре нарушителей ПДД. В частности, водителей, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20 тысяч гривен.

Напомним, в МВД отмечали, что в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах. Автоматический процесс фиксации будет внедрен до конца 2018 года.