Номера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоит

Оформить именной номер теперь можно будет онлайн.
МВД собралось менять правила получения автономеров в Украине.
Например, оформить именной номер теперь можно будет онлайн. А процесс переноса номеров, если владелец меняет машину, обещают радикально упростить, пишет UBR.
Как оформить именной номер по-новому
Именные номера могут содержать исключительно такие сочетания:
- не более 7 букв (латиница или кириллица, их комбинация допускается исключительно при совпадении написания букв двух алфавитов);
- не более 8 букв и цифр;
- цифры, буквы и графический элемент;
- графический элемент и буквы.
Не допускается использование на номере одних только чисел, а для нанесения лого понадобится разрешение правообладателя графики.
Как получить именной номер на авто онлайн
Если в Украине все же утвердят новые правила, то заказать номер машины онлайн можно будет следующим образом:
- с помощью ЭЦП пройти аутентификацию;
- выбрать регион регистрации машины и ее желаемый номер (за тем, чтобы не было совпадений в базе, автоматически следит система);
- заполнить анкету,
- указать способ доставки (может быть и самовывоз, и доставка "предприятием, которое относится к сфере управления МВД");
- заказ придется оплатить тоже онлайн.
МВД по своим базам проведет все нужные проверки (в течение двух недель) и вышлет макет на утверждение. Если заказчик макет утверждает, то его отдают на производство (не более месяца).
Затем не позже чем за 10 дней после получения номера придется перерегистрировать свое авто в сервисном центре и сменить техпаспорт.
Замена госномера на другой в Украине
Процедуру обещают упростить и ужать в сроках: если раньше с трудом укладывались в 10 дней, то теперь обещают все оформлять в течение одного – в сервисном центре по месту жительства.
Сколько стоят номера на машину в Украине
Цена именного номера не изменилась: за первые три символа – 300 грн, а каждый последующий – еще 90 грн. За нанесение логотипа или другого графического элемента возьмут еще 500 грн.
Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.
Ранее "Главред" уже писал, что ждет в сентябре нарушителей ПДД. В частности, водителей, которые лишены права управлять транспортными средствами, но все же сели за руль, заставят заплатить 20 тысяч гривен.
Напомним, в МВД отмечали, что в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах. Автоматический процесс фиксации будет внедрен до конца 2018 года.