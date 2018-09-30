В Госстате рассказали, как изменилась средняя зарплата в Украине и где больше всего платят

30 сентября 2018, 16:45

Прирост сбережений украинских граждан за второй квартал этого года составил 13 млрд грн.

кошелек, зарплата
Каковы зарплаты украинцев / zarplata.alexyanovsky.com

В августе-2018 средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составила 8977 грн.

Причем номинальная заработная плата выросла на 26,2%, а реальная – на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Больше всего работникам традиционно работникам платят в Киеве (13659 грн), а меньше всего – в Черновицкой области (6883 грн). В большинстве же регионов этот показатель находится в пределах от 7 тыс. грн до 9 тыс. грн.

Если говорить о сферах труда, то наибольшими окладами могут похвастаться те, кто занят в сфере "Финансовая и страховая деятельность" (это 16240 грн). Самую маленькую зарпалту, по официальным данным, получают в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" (здесь показатель составляет 5830 грн).

Читайте такжеСказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает ПорошенкоПрирост сбережений украинских граждан за второй квартал этого года – 13 млрд грн, доходы – 758,6 млрд грн. В расчете на одного человека имеющийся доход составил 13,17 тыс. грн.

В ведомстве традиционно уточнили, что приводят данные без учета временно оккупированных украинских территорий.

Как сообщалось, за второй квартал 2018 года украинцы стали тратить и зарабатывать на четверть больше: доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ранее в Минсоцполитики озвучили планы на зарплату, способную остановить миграцию в Польшу. В ведомстве подчеркнули, что намерены бороться с оттоком населения улучшением благосостояния.

Напомним, за последний год в Украине выросли зарплаты в сфере производства, строительства и легкой промышленности, поскольку работодатели стремятся сдержать трудовую миграцию и компенсировать дефицит кадров.

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