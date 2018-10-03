"Покупайте краденые в Украине вагоны": в Раде потребовали от России вернуть имущество "Укрзализныци"

Ирина Геращенко потребовала от РФ и боевиков вернуть Украине десятки тысяч вагонов / УНИАН

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко потребовала от Российской Федерации и подконтрольных ей боевиков вернуть более 30 тысяч вагонов "Укрзализныци", которые остались на захваченной территории.

На российских сайтах и ресурсах, подконтрольных боевикам, есть предложения — "Покупайте краденые в Украине вагоны", рассказала спикер в парламенте, пишет УНИАН.

"… Тема этой кражи является одной из ключевых, в том числе и во время заседания экономической подгруппы в Минске… мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны. И, в частности, 85 новеньких вагонов, закупленных до 2014 году за кредит ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — Ред.), который Украина еще должна оплачивать", — отметила Геращенко.

По ее словам, украинские правоохранительные органы должны возбудить дела за эти кражи. "Потому что представьте себе, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями: "Покупайте краденые в Украине вагоны". Они, как мародеры, торгуют этим ворованным имуществом", — сказала спикер.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение с соседней страной.