Срыв отопительного сезона: в Кабмине назвали проблемные города Украины

В Украине вскоре стартует отопительный сезон / doska.sumy.ua

Проблемы с подготовкой к отопительному сезону существуют в Коцюбинском (Киевская область), Смеле (Черкасская область) и Шепетовке (Хмельницкая область), заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

При этом он отметил, что уровень расчетов за коммунальные услуги по стране составляет 88%, передает УНИАН.

В свою очередь заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк подчеркнул, что по состоянию на 4 октября к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера.

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"В целом 99,8% готово всех объектов по стране... С технической точки зрения страна готова к отопительному сезону 2018/2019 годов", - добавил он.

По словам Кругляка, к отопительному сезону готово 99,8% объектов социальной сферы и 99,6% объектов теплокоммунэнерго.

Ранее в Кабмине рассказали, когда стартует новый отопительный сезон в Украине.