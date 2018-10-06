В ГФС назвали число украинцев, получающих зарплаты в конвертах

Украины получают "черные" зарплаты / ZN.UA

В Украине около 8 миллионов работающих украинцев получают "черную" и "серую" зарплату, заявил и. о. заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов.

По его словам, в результате проверок субъектов хозяйствования на предмет выплат зарплат "в конвертах" было обнаружено, что подобная практика имеет место в 46% проверенных предприятий и компаний.

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"По данным Госстата, 8 млн из 26 млн работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные", - говорит чиновник.

При этом местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов. Также Бамбизов подчеркнул, что штрафная санкция за каждого неоформленного работника составляет 112 тыс. гривен, передает zn.ua.

Как известно, за второй квартал 2018 года украинцы стали тратить и зарабатывать на четверть больше: доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее в Госстате рассказали, как изменилась средняя зарплата в Украине.

За последний год в Украине выросли зарплаты в сфере производства, строительства и легкой промышленности, поскольку работодатели стремятся сдержать трудовую миграцию и компенсировать дефицит кадров.