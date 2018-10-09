Новые санкции против России: аналитики рассказали о худшем сценарии для экономики РФ

Санкции больно ударят по экономике РФ / dyvys.info

Результатом масштабного расширения антироссийских санкций может стать падение ВВП России по итогам 2019 года на 2,5%.

По данным экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства, инфляция в РФ на конец года достигнет 8%, а ключевая ставка будет не менее 12 %.

Кроме того, аналитики отметили, что курс доллара в среднем за год может достигнуть 83 рублей за доллар.

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В Агентстве подчеркнули, что пессимистический сценарий предполагает возможное наступление рецессии в США, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться финансовым стрессом, пишет РБК.

Напомним, ранее Министерство торговли Соединенных Штатов объявил о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.