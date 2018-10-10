Газовая "свинья" для Газпрома: в Польше нашли более дешевую замену российскому газу

10 октября 2018, 09:45

Нужные контракты в польской нефтегазовой компании PGNiG пообещали подписать уже к концу 2018 года.

PGNiG
PGNiG переходит на американский газ / УКРИНФОРМ

Польша заменит российский газ на сжиженный газ из США.

Соответствующая договоренность с американским президентом Дональдом Трампом уже достигнута. Нужные контракты в польской нефтегазовой компании PGNiG пообещали подписать уже к концу 2018 года.

Выбор в пользу голубого топлива из Штатов был сделан из-за его цены, которая "значительно дешевле" по сравнению с товаром из России, объяснил вице-председатель компании Мацей Возняк.

"Я говорю о стоимости транспортировки в Польшу, то есть газа, перевозки, разгрузки – это сырье будет дешевле, чем то, которое сейчас Польше предлагает "Газпром", оно конкурентоспособно российскому газу", – цитирует Возняка Польское радио.

Напомним, в Германии сразу два судна приступили к прокладке трубопровода Северный поток-2 на его германском участке. Завершить работы на этом участке планируется до конца 2018 года – как и все работы по Северному потоку‑2 в территориальных водах Германии в целом.

Ранее "Газпром" назвал точную дату пуска Северного потока-2. Глава корпорации заявил, что Европа - "последнее прибежище" для СПГ.

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