Дружба Украины с Западом сводится к просьбам занять денег на бухло и гульбан

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

3 октября 2018, 11:46

К безответственной стране никто не испытывает сочувствия.

Одна из самых смешных стратегических дискуссий сегодня  - дискуссия о "Нафтогазе".

Подумайте только, уже 40 с лишком лет существует эта труба. За это время исчез СССР, по планете прокатилось несколько волн кризисов, прошли пару технологических революций. И вот нам на полном серьезе предлагают привязывать перспективу Украины к ГТС, которая дает аж 3 млрд долларов. Проблема в том, что ГТС Украины обречена кто бы не стал президентом по той простой причине, что исчезли или вот-вот исчезнут базовые условия, когда она была нужна. Турция превратились в газовый хаб, что конкурирует за тот же рынок, что и украинская ГТС. Северные потоки уже реальность и их достроят. Сжиженный газ из Катара - реальность. Сжиженный газ из США в Европу на подходе. Альтернативная энергетика - реальность. 

Однако, наши элиты ведут себя так, как будто этого ничего нет. Как будто не было 40 лет. И мир стоит на месте. 

Когда Германию просит не строить СП-2 Трамп, то мотив очевиден - Трампу важно втюхать свой газ, чтобы выиграл американский налогоплательщик. И Россия там предлог только. Но когда Германию просит об этом Украина, то это больше похоже на героинового наркомана, который хочет получать дозу дальше, игнорируя , что это никому не выгодно и не нужно, кроме него самого. И Россия как предлог не работает. Потому что в случае США за требованиями Трампа стоит 20 трлн ВВП и Трамп может позволить себе говорить , что доступ на американский рынок - это эксклюзив, кот нужно заслужить. В случае Украины не стоит ничего, кроме желания жить с остатков было роскоши. И весь вектор политической и экономической  борьбы в Украине направлен именно за контроль над остатками. В этом плане интересно, что борьба на низшем уровне  ничем не отличается от высших звеньев пищевой цепи.  Едете в глубинку и смотрите как формируются ОТГ. А они формируются по принципу как присосаться к какому то ресурсу, который будет кормить. Изначально, никто даже не пытается посмотреть, как расширить базу кормления,  создав что-то новое. При этом часто это новое просто валяется под ногами. 

Читайте такжеУдар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларовНо нет. Нам с апломбом рассказывают как важно удержать эти 3 ярда транзита, когда под землёй валяется 1 трлн кубометров газа, которыми можно не только перекрыть свои потребности и далее вообще не вспоминать, что мы когда то покупали газ у России, но и продавать этот свой газ в Европу, вытесняя оттуда РФию, создавая тем самым реальные мотивации европейского бизнеса цепляться за нас, потому что им это выгодно в самых различных аспектах. Наша проблема в том, что мы думая о своей выгоде, забываем о выгоде других. Однако именно выгода других есть тем базовым мотивом, который этих других заставляет цепляться за наши выгоды. Нет выгоды от нас - нет интереса к нам. Организуй выгоду - будет интерес. 

Но мы предпочитаем люто сражаться за объедки и остатки, пребывая в сладостной неге, что Запад  (Китай или кто-тем ещё) нам поможет в ущерб своим личным интересам. Но так не бывает. Попробуйте заставить вашего соседа оплачивать ваши счета за электроэнергию. И как успехи? А если у соседа ещё и масштабный ремонт? И тут приходите вы и начинаете ныть что-то про соседскую дружбу, хотя вся эта дружба сводится к тому, что вы регулярно бегаете к Васе просить занять денег на бухло и гульбан, мотивируя это тем, "за діти голодні". Однако, в реальности никто не обязан кормить ваших голодных детей на том простом основании, что вы безответственный человек. Боле этого, безответственный человек в принципе не вызывает эмпатии. Так почему должна быть иная реакция относительно безответственной страны?

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Украина гтс трубопровод транзит газа Северный поток-2
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