Доллар подскочил и снова пересек психологическую отметку: свежий курс валют от НБУ

НБУ на 12 копеек снизил курс гривны к доллару / Reuters

В четверг, 18 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 12 копеек и снова пересекла психологическую отметку в 28 грн, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 19 октября:

100 долларов — 2803,6647 грн (18 октября — 2791,6894);

100 евро — 3225,6162 грн (3218,8179).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.