Скачок доллара: назван курс валют от НБУ на понедельник

НБУ на 15 копеек повысил курс доллара / Reuters

В пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара повысился на 15 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на понедельник, 22 октября:

100 долларов — 2818,2001 грн (19 октября — 2803,6647);

100 евро — 3232,4755 грн (3225,6162). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.