Скачок доллара: назван курс валют от НБУ на понедельник

Нацбанк решил ощутимо повысить цену доллара.
В пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.
Курс доллара повысился на 15 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны на понедельник, 22 октября:
100 долларов — 2818,2001 грн (19 октября — 2803,6647);
100 евро — 3232,4755 грн (3225,6162).Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.