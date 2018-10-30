В ноябре киевлянам придется платить за ЖКХ без учета субсидий / Униан

В ноябре киевлянам придут платежки за коммунальные услуги без субсидий. То есть им придется оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь в полном объеме.

Все дело изменении порядка их назначения, а также в некорректной работе программного обеспечения.

Впоследствии столичные власти обещают выслать квитанции с суммой субсидий сразу за два месяца – октябрь и ноябрь, заверили в КГГА. Таким образом, перерасчет с учетом суммы субсидии будет произведен только в ноябре.

"Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн.

Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", – прокомментировал ситуацию директор департамента социальной политики Юрий Крикунов.

Читайте также"Ненаучная фантастика": Гройсман ответил всем украинцам, требующим снизить цены на газТем людям, которые пользовались субсидией в летний (неотопительный) период, субсидии в пересчете на отопительный период будут пересчитаны автоматически, без повторного обращения.

Ранее в Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии. Информацию озвучил лично глава правительства Владимир Гройсман.

Также стало известно, кого могут оставить без госвыплат. Для должников по выплате алиментов жилищные субсидии предоставлять не будут.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать. Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно.

Недавно глава Минсоцполитики Андрей Рева назвал причину сокращения количества субсидий. Чиновник среди причин назвал и повышение благосостояния населения.