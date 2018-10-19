Жилищные субсидии: стало известно, кого могут оставить без госвыплат

В Украине меняются правила начисления субсидий / ru.slovoidilo.ua

По словам гендиректора директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музыченко, для должников по выплате алиментов жилищные субсидии предоставлять не будут.

Он пояснил, что в случае уклоняется отцом от уплаты алиментов и наличия к нему претензий исполнительной службы, субсидия уже не будет назначена, сообщают "Українськi Новини".

По словам Музыченко, перед Кабинетом Министров инициировано уточнение отдельных моментов по борьбе с неплательщиками алиментов, что должно быть отражено в программе жилищных субсидий.

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В то же время он отметил, что критерий проживания в доме более 200 кв. м не всегда характеризует условия проживания домохозяйства, а некоторые виды доходов не должны учитываться при начислении субсидий - алименты на ребенка, дотация на выращивание крупного рогатого скота.

"В 90-х годах, еще в советские времена граждане с целью экономии строили под одной крышей все - начиная от подвала, заканчивая чердаком. Общая площадь такого дома может превышать 200 кв. м. Мы инициировали изменение общей площади на отопительную площадь, что позволит ряду домохозяйств оформить жилищную субсидию, поскольку они проживают не в элитном желье на 500 квадратом, а у них просто гараж или сарай под одной крышей", - подчеркнул чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что помощь на оплату коммуналки назначается дважды в год.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать.

Недавно глава Минсоцполитики Андрей Рева назвал причину сокращения количества субсидий. Чиновник среди причин назвал и повышение благосостояния населения.