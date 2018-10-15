Битва за льготы: журналисты рассказали, на что идут украинцы ради субсидий

15 октября 2018, 07:55

В декларации на назначение субсидии нужно указать всех, кто зарегистрирован и живет в квартире.

Субсидия
В Украине развернулась настоящая война за субсидии / Униан

В Украине ввели новые правила для борьбы с нечестными получателями субсидий. Теперь помощь на оплату коммуналки назначается дважды в год. Отдельно на летний период, отдельно на зимний.

Прошлой зимой ее получали почти семь миллионов домохозяйств. Летом в разы меньше. Если вы в этой категории - успокойтесь - субсидии вам автоматически переназначат. А для остальных игра в получение помощи превращается в бюрократический лабиринт, выйти из которого не всем под силу, говорится в материале ТСН.

В декларации на назначение субсидии нужно указать всех, кто зарегистрирован и живет в квартире. Ведь фактически по этой графе считается общий доход семьи и выносится вердикт - имеете вы право на субсидию или нет. Это сделали для того, чтобы избежать мошенничества на государственных деньгах, утверждают в Минсоцполитики.

"Элементарные манипуляции. Член семьи, который имел высокие доходы, снимался с регистрации по данному месту. И остальные члены домохозяйства спокойно себе оформляли субсидию. Независимо от места проживания и регистрации доходы членов семьи учитываются в конкретном домохозяйстве", - пояснил директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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"Говорить детям, отписывайтесь от меня, потому что мне не дадут субсидию. От детей отказываемся, вот и все", - рассказывает винничанин Владимир Петровский.

Для Владимира Петровского это тяжелый выбор. Впрочем для него существует вполне легальный способ сохранить собственный кошелек и прописку сына. Однако он не касается супружеских пар. Даже, если они зарегистрированы по разным адресам. И поэтому возле вот таких кабинетов ЗАГСа все больше и больше выстраиваются те, кто должен был бы отмечать свои золотые свадьбы, однако в самом ведомстве такие сообщения опровергают. Это подтверждает и начальник столичного управления юстиции.

Волну разводов в преддверии отопительного понимают специалисты соцзащиты. И теперь четко действуют по схеме: семья - это муж, жена и несовершеннолетние дети. Даже если они прописаны по разным адресам, если давно не живут вместе, но до сих пор имеют штампы в паспортах, о субсидии могут забыть. Чтобы получать компенсацию за коммуналку в двух квартирах, в которых они зарегистрированы, нужно расстаться.

"Она в браке, прописана одна, а ее муж зарегистрирован по другому адресу. В этом случае мы берем доход как у заявительницы, так и ее мужа. Много есть случаев, что люди расходятся, но не разводятся. В таких случаях да, им невыгодно. Они вместе не проживают, отношений не имеют, поэтому может сейчас и стало больше разводов", - объясняет главный специалист социальной защиты населения Алла Черенок.

Так же могут считать доход и гражданских мужей и жен. А еще тех, кто не зарегистрирован в квартире, но в ней проживает.

Кроме того, субсидию действительно не назначают безработным. И их семьям тоже. Таких за последние четыре месяца обнаружили около миллиона и лишили льгот на коммуналку. Теперь чтобы их получить обратно, необходимо либо стать на учет в центр занятости, либо заплатить государству единый социальный взнос. Или найти официальную работу. И обязательно рассказать об этом государстве.

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Отопительный сезон еще впереди, а летняя чистка рядов субсидиантов показала: жульничать государственными деньгами больше не получится. Ни тем, кто эти субсидии назначает, ни тем, кто их получает. Суровые правила заставляют тщательно отбирать кандидатов на льготы. Впрочем не стоит забывать, что речь здесь не о богатых семьях, а об обычных украинцах, которые вынуждены оформлять субсидию, чтобы выжить.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать.

Недавно глава Минсоцполитики Андрей Рева назвал причину сокращения количества субсидий. Чиновник среди причин назвал и повышение благосостояния населения.

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