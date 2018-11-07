"Проблем не избежать": экономист предупредил о серьезных сложностях в украинской экономике

Эксперт рассказал о сложностях в украинской экономике / dengi-info.com

В случае продолжения падения на мировых фондовых рынках, логично ожидать турбулентности в мировой экономике, что, в свою очередь, затронет большинство стран, и Украина не станет исключением.

"Если ухудшится ситуация в экономиках стран – основных наших торговых партнерах, да еще и снизятся цены на сырьевые товары, как это бывает в периоды кризиса, проблем не избежать", - подчеркнул академик НАН Украины Богдан Данилишин.

Он отметил, что в большинстве периферийных стран, к которым относится Украина, могут начаться серьезные сложности, потому что развитие этих стран было опосредованным развитием мировых экономических центров – США, Китая, ЕС.

"Продолжит ли Китай покупать украинскую сельхозпродукцию в нынешних объемах в случае мирового экономического кризиса, или обвалятся цены на агропродукцию? Будет ли украинский металл пользоваться спросом на сегодняшнем уровне и не снизятся ли цены на него? Предпосылок для опасений предостаточно. Конечно, вероятен и профит в виде падения цен на энергоносители (цены на нефть, как правило, снижаются параллельно с фондовыми индексами, с небольшим лагом), которые составляют значительную часть в украинском импорте и из-за стоимости топлива влияют на оптовые и розничные цены в нашей стране. Но это весьма слабое утешение", - подчеркнул он в материале на "Новом времени".

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Он также предположил, что ситуация в мировой экономике может усложниться, и продолжил, что в глобальных экономических кризисах испытывают сложности прежде всего периферийные страны и государства с сырьевой экономикой, причем в 1998 и 2008 годах Украине это пришлось пережить.

"Происходит это потому, что мы не уделяем должного внимания двум ключевым вопросам: уходу экономики от экспортно-сырьевой ориентации и повышению производительности труда, особенно в промышленности. А потом удивляемся – если случается мировой экономический кризис, почему это сильно ударяет по нашей стране", - заключил Данилишин.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, что будет с гривной до конца года.