"Крушение поезда в замедленной съемке": финансист объяснил, почему смерть экономики РФ неизбежна

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Российская экономика стагнирует из-за того, что капитализм в экономической области в РФ заменен "бандитским неофеодализмом", а демократия - фашизмом.

Такое мнение высказал российско-американский финансист и блогер Слава Рабинович в интервью "Апострофу".

"Развивающуюся демократию заменили на фашизм, а в экономической области капитализм, пускай и хаотично развивающийся, заменен на бандитский неофеодализм. Почему именно такое название? Во-первых, у него есть признаки феодализма, но живем мы все-таки в XXI веке, и поэтому я его называю неофеодализмом. Во-вторых, при феодализме были правила, а при путинском неофеодализме никаких правил нет", - сказал Рабинович.

Такая "смесь", убежден эксперт, несовместима с развитием экономики. По его словам, российской экономике не помогла даже относительно высокая цена на нефть в 2013 году (около $110 за баррель).

"Ей не помогает цена на нефть, потому что это фашизм и неофеодализм, а не демократия и капитализм. Можно отметить и очень хорошую на тот момент мировую конъюнктуру на цены на все то, что Россия экспортирует: нефть, газ, металлы… Мировая экономика быстро росла - ветер, что называется, дул в паруса. Это тоже не помогло", - отметил Рабинович.

Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин фактически развязал "мировую гибридную войну, объявив некий мракобесный православный крестовый поход против условного Запада".

"Вот что сделал Путин, когда в 2013 году экономика полностью прекратила работать из-за фашизма и неофеодализма. Экономика медленно умирает. Мы фактически видим неотвратимое крушение поезда в замедленной съемке", - заключил Рабинович.

Ранее экс-советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов в чате на "Главреде" выразил мнение, что оккупированные Россией территории Донбасса ежегодно обходятся Москве приблизительно в $2 млрд.

"Официальных данных об этом нет. Но можно сделать оценку, исходя из того, сколько средств российский бюджет тратит на финансирование оккупированного Крыма - примерно $2 млрд в год. Поскольку численность населения на оккупированном Донбассе немного превышает численность населения Крыма и Севастополя, а расходы на душу населения на территории Донбасса несколько ниже, чем на территории Крыма и Севастополя, то можно предположить, что сумма дотаций для Донбасса также составляет около двух миллиардов долларов в год", - подсчитал Илларионов.