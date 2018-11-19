Украинские потребители массово переходят на сухари и бублики

Украинцы в последнее время предпочитают сухари и баранки / 1zoom.ru

Украинцы из-за скачка цен начали в магазинах приобретать не пирожные, а более дешевые хлебобулочные изделия, поскольку они хоть и подорожали, но остаются в более доступном ценовом диапазоне.

Как сообщают эксперты Pro-Consulting, производители сухарей и бараночных изделий экспортируют лишь 10% продукции и ориентированы преимущественно на внутренний рынок.

Отмечается, что на рынке сухарей и баранок наблюдается высокий уровень конкуренции, что позволяет сохранить приемлемые цены. Для рядового потребителя такая ситуация позитивна, поскольку производители стараются для получения прибыли разнообразить ассортимент. Сегодня на полках магазинов можно найти бараночные изделия на любой вкус и кошелек: ванильные, горчичные, глазированные, с маком, с солью.

/ Фото: Pro-Consulting

За последние два года, по мнению экспертов, на рынке сухарей и баранок наблюдается устойчивая тенденция к росту. В 2016 году объем производства увеличился на 8,7%, в 2017 году - на 14%, а за первые 4 месяца 2018 года - на 10,3% по сравнению с аналогичными предыдущими периодами.

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Аналитики убеждены, что на цену влияет тот фактор, что производители сухарей и бубликов не проводят дорогостоящих рекламных кампаний, а пытаются привлечь покупателя видом упаковки и другими маркетинговыми приемами.

Как ранее сообщалось, до конца 2018 года хлеб в украинских магазинах будет стоить на 5% дороже из-за возрастания на 12% суммы минимальной зарплаты украинцев.