Евро обижен, доллар — пополнел: назван курс валют в Украине на 26 ноября

НБУ повысил курс доллара и снизил стоимость евро / fdlx.com

В пятницу, 23 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к доллару, но повысил к евро.

Курс доллара повышен на пять копеек, а курс евро снижен на восемь копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на понедельник, 26 ноября:

100 долларов — 2779,5828 грн (23 ноября — 2774,5837);

100 евро — 3155,3824 грн (3163,8578).

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.