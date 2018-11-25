Курс биткоина пробил очередное "дно": подробности

25 ноября 2018, 11:11

Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, не стоил так дешево с осени прошлого года.

Биткоин. Иллюстративное фото / Reuters

Курс самой популярной и используемой мировой криптовалюты биткоина (Bitcoin) упал ниже отметки в 3,8 тысячи долларов США.

Соответствующая информация содержится на специализированном портале CoinMarketCap. Согласно обнародованным данным, за минувшие сутки биткоин утратил в стоимости 13,5%, а за минувшую неделю – на 30% или 1,7 тысячи долларов США.

Сейчас биткоин стоит меньше 3,8 тысячи долларов впервые с сентября 2017-го. Падение его курса привело к тому, что капитализация рынка криптовалют снизилась снизилась ровно на треть − 62 млрд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт прокомментировал внезапное снижение курса биткоина.

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