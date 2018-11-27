Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения

27 ноября 2018, 09:35

Из-за решения о военном положении валютный рынок в Украине начало знатно штормить

Доллары
Долларыю. Иллюстративное фото / Униан

Банковские учреждения в Украине в массовом порядке начали поднимать котировки на продажу иностранной валюты.

К примеру, к вечеру доллар США по 29,1 гривен продавал "Банк Кредит Днепр". По 28,8 гривен такую валюту предлагали "Альфа-банк", "Укрсоцбанк", "Проминвестбанк", по 28,7 гривен – "Универсал Банк", "Креди Агриколь Банк", сообщает специализированный портал Finclub.

При этом покупают у населения доллары банки по достаточно низкому курсу – в районе 28 гривен у "Альфа-Банка" или "Проминвестбанка". Спред курсов покупки-продажи составил порядка 3%, например, у Банка Кредит Днепр спред составил 90 копеек.

По данным портала Kurs.com, на "черном рынке" доллар сейчас продается по 28,9 гривен, а евро – по 32,63 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитик предупредил о росте курса доллара в Украине из-за обострения агрессии России.

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Украина Доллар евро курс банки валюта черный рынок
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