В Госкомстате рассказали, как и насколько выросли зарплаты в Украине

Гривневые купюры / "Телеграф"

Уровень зарплат украинцев в октябре 2018-го по сравнению с октябрем 2017-го вырос на 14,2%.

Соответствующую информацию предали огласке представители Госкомстата.

"Средняя номинальная зарплата штатного работника в октябре 2018 года составила 9,218 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3,723 тысяч гривен)", − заявили они.

Кроме того, по данным Госкомстата, темпы роста средней номинальной зарплаты по сравнению с сентябрем составили 1,9%, а по сравнению с октябрем 2017-го − 24,9%", − заявили в ведомстве.

Наибольшая средняя зарплата по регионам страны выглядит так: Киев − 13,85 тысячи гривен, Донецкая область − 9,998 тысячи гривен, Днепропетровская область − 9,4 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, когда замедлится рост зарплат украинцев.