Иск по захвату Россией имущества в Крыму: в Ощадбанке назвали сумму штрафных санкций

Ощадбанк выиграл иск у России / rbc.ua

В деле по иску Ощадбанка к Российской Федерации относительно компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма, РФ начислили 180 млн долларов штрафных санкций.

"Каждый день к этой сумме добавляется около 100 тысяч долларов США", - подчеркнул глава правления банка Андрей Пышный.

Он отметил, что арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон, причем Россия не может обжаловать решение арбитража в порядке апелляции, а только путем подачи иска о его отмене, но основания для отмены подобных решений в законодательстве Франции очень ограничены.

"Мы будем искать имущество РФ или государственных компаний страны-агрессора в других государствах по всему миру, накладывать на них арест и реализовывать. Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между банком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях", - добавил Пышный в интервью УНИАН.

Он также рассказал, что Россия не признает вынесенного решения.

Напомним, арбитражный суд в Париже принял решение по иску Ощадбанка к РФ. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.