Средняя цена на европейский газ для Украины рекордно выросла

Газовый вентиль. / Корреспондент.net

Украина для нужд своих граждан в ноябре приобретала природный газ за границей за рекордную цену − 9471,92 гривны (около 339 доллара США за тысячу кубических метров).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Министерства экономического развития и торговли. "В соответствии с требованиями подпункта 252.8 статьи 252 раздела IX "Рентная плата" Налогового кодекса Украины Государственной фискальной службой Украины была вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01 ноября 2018-го по 30 ноября 2018-го, которая составляет 9471,9252 грн или 339,2114 долларов США за 1 тысячу кубометров", − говорится в тексте.

К слову, согласно имеющимся в открытом доступе данным в октябре средняя стоимость составила 9059,1260 гривны (около 323 долларов) за тысячу кубических метров, а в сентябре − 8490,3267 гривны (около 304 долларов США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Киевгазе" обнародовали новые тарифы на газ для населения столицы. Позднее стало известно о том, что с января 2019-го вырастут тарифы на отопление для украинцев.