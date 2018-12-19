Минфин "загнал" процентные ставки по облигациям из-за дефицита денег - СМИ

19 декабря 2018, 11:30

Чиновникам украинского Минфина удадось привлечь новые деньги только благодаря экстраординарным мерам.

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Бюджетный дефицит. Иллюстративное фото / zn.ua

Чиновники Минфина 18 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) неожиданно существенно увеличили повышение ставок по гривневым ценным бумагам − до 20,5% годовых.

Благодаря такому шагу банки купили ОВГЗ на 11,36 млрд грн, сообщает портал UBR. По данным журналистов, в НБУ в конце минувшей недели выдали трем неназванным банкам кредиты для рефинансирования на 6,3 млрд грн. под 20% годовых.

Как считают эксперты, полученные средства финучреждения направили на покупку ОВГЗ. То есть фактически профинансировали дефицит госбюджета.

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Таким образом, суммарно ведомство за 18 декабря привлекло около 20 млрд гривен. Как полагают специалисты, деньги будут пущены на финансирование дефицита бюджета. По данным главые Счетной палаты Валерия Пацкана, с начала года Пенсионный фонд недосчитался 13,3% от запланированного годового объема поступлений. Соответственно, дефицит приходится покрывать за счет заимствований у Госказначейства.

Напомним, ранее сообщают экономист рассказал, чего стоит украинцам ждать от госбюджета на 2019-й.

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НБУ Минфин чиновники аукцион облигация
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