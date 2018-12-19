Минфин "загнал" процентные ставки по облигациям из-за дефицита денег - СМИ

Чиновникам украинского Минфина удадось привлечь новые деньги только благодаря экстраординарным мерам.
Чиновники Минфина 18 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) неожиданно существенно увеличили повышение ставок по гривневым ценным бумагам − до 20,5% годовых.
Благодаря такому шагу банки купили ОВГЗ на 11,36 млрд грн, сообщает портал UBR. По данным журналистов, в НБУ в конце минувшей недели выдали трем неназванным банкам кредиты для рефинансирования на 6,3 млрд грн. под 20% годовых.
Как считают эксперты, полученные средства финучреждения направили на покупку ОВГЗ. То есть фактически профинансировали дефицит госбюджета.
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Таким образом, суммарно ведомство за 18 декабря привлекло около 20 млрд гривен. Как полагают специалисты, деньги будут пущены на финансирование дефицита бюджета. По данным главые Счетной палаты Валерия Пацкана, с начала года Пенсионный фонд недосчитался 13,3% от запланированного годового объема поступлений. Соответственно, дефицит приходится покрывать за счет заимствований у Госказначейства.
Напомним, ранее сообщают экономист рассказал, чего стоит украинцам ждать от госбюджета на 2019-й.