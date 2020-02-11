PariMatch, Favorit, 1XBet – вход по замком: Украина ударила по онлайн-казино

Фаворит Спорт, Пари Матч и казино – вход запрещен – Украина нанесла по онлайн-казино убойный удар / Казино

Печерский райсуд Киева своим решением от 27 января запретил вход на Favorit, 1XBet, PariMatch и игорные площадки других онлайн-казино.

По заявлению пресс-службы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, суд решил "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов".

Этот арест наложен в рамках уголовного производства, которое среди прочего расследует отмывание денег и подделку документов.

В "немилость" среди прочего попали сайты parimathc.com, bazabet.com.ua, vulkanstars.com, cosmolot.com.ua, eldorado24.com, wulkan777.com и vulkan24club.com – и десятки других.

Полный список ресурсов, к которым поставлено запретить доступ:

Ранее Lostfilm был заблокирован. Решение о блокировке принял Московский городской суд после обращения Warner Bros. из-за размещения на сайте серий нового сезона сериала Супергерл.