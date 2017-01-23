Jobsora советует: не упусти свой шанс, работай с нами

23 января 2017, 11:00

Если работнику предлагают достойную оплату труда, он всегда будет рад выходу на работу.

Кто-то требует повышения зарплаты как незаменимый работник, а кто-то находится в поиске работы постоянно. От чего это зависит? Везение, условия труда, коллектив, напористость, трудолюбие или неправильный выбор профессии? Одним из важных факторов остается, конечно, заработная плата. Если работнику предлагают достойную оплату труда, он всегда будет рад выходу на работу. А если коллектив и процесс работы удовлетворяют потребности трудящегося, то еще и улыбка появится на лице.

 

Какие вакансии по категориям самые востребованы?

1. Статистика компании Jobsora основана на потребностях населения. Торговля/Продажа/Закупки занимает лидирующее место. Несмотря на кризис, сотрудники отдела продаж являются одними из самых востребованных в России. Данные профессии охватывают не только сферу прямых продаж, но удаленно, например, на домашнем телефоне, или онлайн через Интернет.

2. Рабочие специальности/производство. Как ни странно, но нехватка в стране рабочих специальностей актуальна. Хорошего специалиста тяжело найти. Государственные биржи труда бьют тревогу. Горячие вакансии — водитель-машинист, машинист, разнорабочие, электромонтеры, сварщики, автослесари автоэлектрики и др. 

3. Сфера страхования в России составляет минимальный спрос. Менеджеры по страхованию и кредитованию, андеррайтеры, специалисты, консультанты по страхованию — профессии малоинтересные людям. Возможно, люди мало знают о данной профессии.

 

Профессии, которые будут актуальны на рынке труда всегда

Этими профессиями являются те, которые связаны с нововведениями: нано-технологии, веб-дизайн, медицина, индустрия производства в России, так как произошел скачок импортозамещения. Востребованы также вспомогательные профессии: менеджер по продажам, логист, те, кто готовит этих специалистов, и большое количество рабочих специальностей.

Важно любить свое дело. Заниматься тем, что нравится, что чувствует человек. Это абсолютный залог успеха. На самом деле не профессии востребованы, а люди, которые являются высокими специалистами своего дела.

 

Борьба с безработицей

Задача представителей администрации регионов погасить очаг безработицы. Это не касается таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург. В таких мегаполисах поток спроса и предложения может удовлетворить обе стороны при желании работать. Хуже обстояли дела в областных центрах до тех пор, пока крупные предприниматели не стали вывозить свое производство за пределы больших городов, где арендная плата складов и производственных помещений стала "кусаться".  

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