Нацбанк снова укрепил гривну, доллар подешевел на пять копеек

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 20 января:

100 долларов — 2744,2159 грн (19 января — 2749,1865);

100 евро — 2927,5295 грн (2931,7325);

10 рублей — 4,6236 грн (4,6452).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.