Крали по-крупному. СБУ накрыла владельцев банка, похитивших сотни миллионов рефинансирования

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше 100 млн грн., выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что финансовое учреждение получило от НБУ в 2014 году 120 млн грн.

Установлено, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Дельцы также совершали незаконные сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия выяснено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные деньги оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

В настоящее время наложен арест на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка.

Следственные действия продолжаются.