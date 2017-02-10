Нефть дорожает на фоне сокращения добычи

В пятницу, 10 февраля, мировые цены на нефть растут на фоне сокращения добычи Организацией стран-экспортеров "черного золота" (ОПЕК) и другими государствами.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 09:38 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,25% — до 55,77 доллара за баррель, мартовские на WTI — также на 0,25%, составив 53,13 доллара.

"Ограничивает рост стоимости "черного золота" произошедшее несколько часов назад некоторое удорожание американской валюты (доллара — ред.), в которой оно торгуется", — отметили журналисты.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель страны согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.