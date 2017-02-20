Оккупированный Донбасс — крупнейший экспортный рынок для пива и мяса из России

Украина в 2016 году вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов — от водки до кондитерских изделий, вырос даже экспорт молока, нехватка которого наблюдается в самой России

Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы сообщают "Ведомости".

Примечательна динамика экспорта мяса и пива: поставки пива за год увеличились в 1,5 раза — до 38,46 млн декалитров.

Мясо и субпродукты в 2013-2014 гг. Украина в России почти не закупала. Но в 2016 году туда было поставлено 47 893 т этой продукции. Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, по данным ФТС, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса.

Таким образом, Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, оттеснив на второе место Казахстан.

В конце 2015 года власти Украины в ответ на российское продуктовое эмбарго ввели запрет на поставки большинства продуктов из России, в том числе пива и мяса, напоминает газета. По данным Госслужбы статистики Украины, за январь–ноябрь 2016 г. импорт мяса из России в Украину сократился более чем в 40 раз до и составил всего 15,4 тысяч долларов. Схожая динамика наблюдалась и с пивом.

Представитель министерства аграрной политики Украины не сумел объяснить динамику экспорта российской продукции, а в российской ФТС не смогли уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Поставки на территории, контролируемые непризнанными ДНР и ЛНР, могут быть зафиксированы как экспорт в Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует, объяснил разницу сотрудник украинской службы.

Десяток собеседников издания в российских производственных и торговых компаниях подтвердили, что российские продукты поставляются на эти территории.

Близкий к руководству ДНР источник подтвердил газете, что ввоз продуктов из России действительно вырос, но в разы меньше оценок ФТС. По его словам, везти туда российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с Украины обходится дешевле. Он добавил, что на территории ДНР некоторые предприятия выпускают продукты из российского сырья, и некоторые из них пытаются в обход эмбарго поставлять продукцию в Россию, но не очень удачно.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

фото: nnm.me