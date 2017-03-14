Россия продолжает закупать двигатели для вертолетов в Украине

Россия продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины, но планирует постепенно нарастить их производство на своей территории.

Об этом заявил сегодня, 14 марта, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в эфире одного из российский телеканалов, пишет РИА Новости.

"Для нужд минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе Климов в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их в Украине, но постепенно будем наращивать производство", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны России планирует закупать украинские Ан-148.

В 2016 году украинское государственное предприятие "Антонов" отказалось передавать права и обязанности по обслуживанию самолетов Ан-124-100 "Руслан" предприятию России.

фото: astv.ru