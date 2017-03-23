МВФ взял тайм-аут: в чем причина отсрочки очередного транша Украине

И снова дата получения Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда, на этот раз в размере 1 миллиарда долларов, перенесена на неопределенное время. В Нацбанке Украины уверяют, что Фонд рассмотрит этот вопрос уже в конце марта. Хотя еще 19 марта в пресс-службе МВФ заявили, что еще не определились с датой заседания совета директоров по вопросу сотрудничества с Украиной. При этом отмечалось, что предыдущее заседание, запланированное на 20 марта, "было отстрочено, чтобы оценить влияние последних событий на программу сотрудничества".

Причины отсрочки в выделении кредита Киеву называются разные. Так, в Министерстве финансов уверяют, что "перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, принятых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях".

Президент также обвинил в отсрочке кредита МВФ организаторов блокады ОРДЛО, в частности представителей "Самопомочі" и других депутатов. А также пошутил, что ему предложили отправить в Вашингтон улаживать вопросы с МВФ Садового с Семенченко и Тимошенко с Парасюком. "Если "Самопоміч" организовала и патронировала блокаду, то пусть бы и исправляла последствия этой диверсии", — добавил президент.

В свою очередь, глава фракции "Самопоміч" Олег Березюк считает, что МВФ отложил выделение Украине 1 миллиарда долларов из-за скандала с избранием аудитора НАБУ. По его словам, МВФ взял паузу, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Украине.

Опрошенные "Главредом" экономисты также называют разные причины отсрочки решения МВФ по выделению транша Украине, отмечая, что блокада — далеко не главная из них. Кроме того, эксперты рассказали, чем грозит Украине отсутствие кредитования Фондом.

Глава правления Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак:

Отсрочка транша МВФ в наименьшей степени связана с блокадой оккупированных территорий Донбасса. Ведь для всех это внутреннее дело Украины, как она работает с временно оккупированными территориями — Крымом и ЛДНР. Это никак не влияет на международные финансовые отношения.

Но в большей степени эта отсрочка связана с внутреннеполитической неопределенностью в Украине и невыполнением некоторых требований. В частности, непонятен процесс с арестом и скорым освобождением экс-главы ГФС, а также до сих пор не назначены независимые аудиторы НАБУ от президента, Верховной Рады и Кабмина.

Не следует забывать, что в апреле должен прозвучать плановый годовой отчет правительства в парламенте, по результатам которого Кабмину может быть выражено недоверие и может начаться формирование нового правительства. А МВФ необходимо понимание, кому именно, какому Кабмину они доверяют деньги.

Поэтому я думаю, что эта отсрочка связана как раз со внутренней политической неопределенностью в Украине в парламентском большинстве и теми поверхностными процессами, которые связаны с борьбой с коррупцией.

В краткосрочной перспективе отсрочка транша никак не должна будет повлиять на внутреннюю экономическую ситуацию, в том числе на курс гривны, поскольку у нас достаточно золотовалютных резервов в НБУ — свыше 15 миллиардов долларов. Но другое дело, что эту отсрочку руководство НБУ может использовать как аргументацию, объяснение или оправдание дальнейшей девальвации гривны, которую они осуществляют искусственно уже больше года. Для объяснения таких своих действий они могут использовать приостановку сотрудничества с МВФ.

А вот если процесс предоставления следующего транша затянется, то Украина, как минимум, упадет еще больше в международных кредитных рейтингах. А это значит, что для нас привлечение средств на международных финансовых рынках кредитных ресурсов станет еще дороже — сейчас мы привлекаем под наши облигации внешние государственные заимствования под 10,5% годовых, а так станет дороже — 11,5% или 12%. Это будет в том случае, если процесс принятия решения по очередному траншу затянется более чем на три месяца.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило:

Не стоит искать объяснений, почему МВФ откладывает выдачу очередного транша кредита Украине, поскольку есть высказанная руководством Фонда аргументация. Такая же аргументация высказана и украинским правительством.

МВФ не выделяет пока Украине деньги в связи с принятым решением о прекращении транспортного сообщения с оккупированными территориями Донбасса, что существенно меняет ландшафт экономики и требует пересчета ключевых макроэкономических показателей.

А поскольку мы с МВФ подписывали Меморандум, и украинское правительство с НБУ взяли на себя обязательства соблюдать определенные параметры, очевидно, что было совершенно неразумно взять на себя сейчас обязательства, которые впоследствии мы не сможем выполнить, потому что изменилась ситуация. Это понимает МВФ и украинское правительство.

Я считаю, что это правильный подход: Фонд сознательно не требует от Киева, чтобы тот шел по пути бездумного соблюдения этих показателей любой ценой, а берет паузу, чтобы всё успели пересчитать. Все остальные объяснения я считаю журналистскими домыслами, которые не играют особой роли.

На данном этапе отсутствие кредитов МВФ для Украины не будет представлять особой проблемы. Ведь выплату кредита Фонд откладывал уже много раз, но ничего особо не менялось, потому что в краткосрочной перспективе у Украины есть запас прочности. Но если говорить о более отдаленной перспективе, если, скажем, кредит не будет выделен до конца года, то ситуация несколько иная. По оценкам экспертов, до конца года Украине нужно около 5 миллиардов долларов, чтобы рассчитаться по внешним долгам. По торговому балансу уже нанесен удар, а значит, он будет отрицательным — тут нам ждать нечего. Остаются прямые иностранные инвестиции и трансферты. Этих средств будет недостаточно, чтобы покрыть потребности по внешним обязательствам без ухудшения ситуации с валютными резервами. Поэтому Украине в этом году деньги Фонда будут нужны. Но это не критично в данный момент.

Сейчас будет пересчет макроэкономических показателей, этот пересчет делать недолго — несколько недель или месяцев. Посему оснований для того, чтобы решение об очередном транше МВФ отсрочил на дольше, я не вижу, потому что все остальное согласовано. Если кредита не будет до конца года, тогда Украине, естественно, нужно будет искать какие-то ресурсы или тратить резервы, что, конечно же, отразится отрицательно на курсе гривны. Ведь это создаст девальвационный мотив, потому что НБУ может пополнить резервы за счет закупки валюты на рынке. А это повысит спрос на нее, что может стать девальвационным фактором.

Но это случится, только если решение не будет приниматься долгое время, и если не будет положительных подвижек по другим направлениям. Другие направления — это, прежде всего, иностранные инвестиции. А у нас есть основания ожидать их увеличения, если у нас не учудят еще какую-нибудь глупость. Это может компенсировать проблемы с платежным балансом, тогда риски, о которых мы говорили, станут слабее.

Директор Института трансформации общества Олег Соскин:

Я считаю, что причина отсрочек в выплатах кредитов МВФ Украине лежит в поле законодательной системы Фонда. Четко прописано, что члены этой организации должны неукоснительно выполнять все финансовые расчеты между собой. Известно, что глобальной финансовой проблемой в отношениях Украины и России являются 3 миллиарда долларов, выпущенные в виде евробондов в период правления Януковича.

Это был не просто кредит России Украине. Российское руководство прекрасно понимало и страховалось, чтобы эти деньги были возвращены в любой ситуации. Поэтому они сделали все очень квалифицированно — через международную финансовую систему: они дали этот кредит в виде выпуска Украиной евробондов. Все было выполнено по международной процедуре в соответствии с международным правом. Евробонды были проданы через Ирландскую биржу на два года. Это были не просто деньги России, частных инвесторов или еще кого-то — эти деньги были взяты из российских накоплений, Фонда национального благосостояния. То есть Россия четко продумала все параметры, чтобы ей эти деньги были возвращены.

Как только возникла эта проблема, созданная Яресько, которая сказала, что эти деньги не надо возвращать, Россия как акционер МВФ поставила вопрос перед руководством Фонда: Украине выдаются транши, но по всей системе законодательных нормативов МВФ Фонд не имеет права этого делать, потому что Россия предъявила Украине претензии, поскольку она не вернула суверенный долг в виде евробондов и не хочет возвращать.

Пока был Обама, это нам сходило с рук. Теперь пришел другой лидер США — жесточайший капиталист, бизнесмен, который хочет выстроить стратегические отношения с Россией, ему РФ нужна как партнер. А Украина для Трампа не является геополитическим игроком, как это было во времена Обамы. Так мы стали разменной монетой. Вот США и говорят, что раз прописано, что нужно возвращать суверенные долги, то сначала пусть Украина их вернет, а потом уже ей будут выделять транши.

А то, что отсрочка МВФ связана с блокадой ОРДЛО, — это все "сказки про белого бычка". Это просто бизнес Порошенко, Гройсмана и Ахметова с оккупантами. Им выгодно продолжение войны, потому что они просто на этом всем наживаются.

Приостановка сотрудничества с МВФ Украине ничем не грозит. Ведь эти деньги в Украину не пришли бы все равно — это просто перекредитация, потому что в этом году нужно вернуть 1 миллиард долларов по предыдущим кредитным программам. У нас рассчитывали перекредитоваться, получив этот миллиард. Украине и народу от этих кредитов — ни холодно, ни жарко. А вот для власти это крайне важно, потому что без таких кредитов они не смогут удерживать свое господство, так как сейчас начнется дестабилизация гривны.

Ведь ЕС тоже не должен давать деньги в таком случае, потому что принципы МВФ и ЕС при выделении кредитов одинаковые. И если МВФ отказал, то и ЕС не имеет права давать кредиты. В таком случае может возникнуть кризис власти. И нам нужна такая власть, которая будет развивать экономику, а не брать жуткие грабительские кредиты у МВФ и т.д. Украина вполне может развиваться как самодостаточная страна без этих всех систем кредитования.

Надежда Майная