Доллар "отвоевал" 14 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В четверг, 23 марта, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 14 копеек.

Официальный курс гривны на 24 марта:

100 долларов — 2705,7689 грн (23 марта — 2691,9904);

100 евро — 2918,4423 грн (2909,2340);

10 рублей — 4,7038 грн (4,6707).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.