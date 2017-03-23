Доллар "отвоевал" 14 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2918,4423 грн.
В четверг, 23 марта, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 14 копеек.
Официальный курс гривны на 24 марта:
100 долларов — 2705,7689 грн (23 марта — 2691,9904);
100 евро — 2918,4423 грн (2909,2340);
10 рублей — 4,7038 грн (4,6707).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.