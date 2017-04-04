НБУ снизил курс гривны, доллар "отвоевал" девять копеек

Во вторник, 4 апреля, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.

Официальный курс гривны на 5 апреля:

100 долларов — 2711,8953 грн (4 апреля — 2702,4639);

100 евро — 2888,4397 грн (2881,0968);

10 рублей — 4,7951 грн (4,8138).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.