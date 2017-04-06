Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2890,5208 грн.
В четверг, 6 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на пятницу, 7 апреля:
100 долларов — 2710,0326 грн (6 апреля — 2715,7009);
100 евро — 2890,5208 грн (2899,8254);
10 рублей — 4,8019 грн (4,8587).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.