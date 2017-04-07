Доллар подешевел на 13 копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2867,3357 грн.
В пятницу, 7 апреля, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 13 копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 10 апреля:
100 долларов — 2697,3995 грн (7 апреля — 2710,0326);
100 евро — 2867,3357 грн (2890,5208);
10 рублей — 4,7389 грн (4,8019).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.