"Не понимает, как оно работает". Розенко обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден не понимает реалий пенсионной реформы в Украине и является непрофессионалом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя статью ван Родена о пенсионной системе Украины.

В своей статье ван Роден указывает, что основная структура пенсионной системы Украины с советских времен не изменилась, а введение в Украине накопительной пенсионной системы было бы преждевременным шагом.

"Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем кое-кто настаивает, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системе. Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", — написал он в своей статье для "Экономической правды".

В то же время комментируя эту публикацию в Facebook, Розенко усомнился в профессиональных качествах ван Родена, указав, что тот не понимает, как работает пенсионная система Украины.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", — написал вице-премьер.

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня — вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", — заключил он.

Вместе с тем, в комментарии каналу "112. Украина", Розенко пояснил, что сейчас Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

"Кабмин свой вариант пенсионной реформы, безусловно нарабатывает. Вопрос в том, что иные определенные утверждения (в статье) вызывают большие сомнения. Мы определились и это позиция украинской власти, что вопрос поднятия пенсионного возраста в нынешнем варианте пенсионной реформы будет отсутствовать", — отметил он.

"Можно приводить аргументы, что в Европе средний выход на пенсию на 4 года выше чем в Украине, но и средняя продолжительность жизни там на 10 лет выше и это главный вызов украинской власти", — добавил Розенко.

Также вице-премьер-министр отметил, что современная пенсионная реформа не имеет никакого советского прошлого:

"Меня обеспокоил тезис (в статье Родена, — ред.), что Украина имеет советскую пенсионную систему и не может из нее вырваться. Это не совсем так. Мы уничтожили советскую пенсионную систему еще в начале 2000-х годов. Нынешняя пенсионная система не имеет никакого советского прошлого. Проблема в том, что мы еще не до конца перешли на европейскую модель пенсионного страхования. Мы не дошли до того что написано в действующем законодательстве, до введения трехуровневой пенсионной системы".

На вопрос о том, когда будет вынесен в ВР проект пенсионной реформы, Розенко ответил: "У нас базовый показатель, что пенсионная реформа уже в каком-то виде должна будет стартовать с 1 января 2018 года, до того она должна быть подана в парламент и проголосован".

Также Розенко добавил, что в этом проекте закона упоминаний по поднятию пенсионного возраста не будет.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил в комментарии "Главреду", что Международный валютный фонд должен прекратить выдавать новые транши кредитов Украине, поскольку деньги бесконтрольно разворовывают.

Фото: "Экономическая правда".