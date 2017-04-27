Санкции таки влияют на Россию. Для путинских электростанций в Крыму не могут купить турбины

Через два года после оккупации Крыма у России возникли проблемы в связи с санкциями Запада и все планы Москвы о строительстве двух новых электростанций за 1,3 миллиард долларов, которые были призваны показать, что РФ может делать высокотехнологические проекты на аннексированном полуострове вне зависимости ограничительных мер рухнули.

Об этом сообщили агентству Reuters четыре близких к проекту источника, пишет LIGA.net.

Причина в том, что Россия намеревалась закупить в Германии газовые турбины Siemens, а немцы рискуют и сами попасть под санкции, если продадут их россиянам. Из-за этого проект сооружения электростанций затягивается.

Россия изучала возможность закупки турбин в Иране, рассматривала вариант внесения изменений в дизайн станций, чтобы использовать собственные турбины, или снять западные турбины с других станций в РФ и перевезти их в Крым, но каждый из этих вариантов был проблемным, утверждает источник.

"Такая эпопея показывает, что санкции таки влияют на Россию, несмотря на официальные опровержения Кремля. Также она проливает свет на то, как принимают решения у Путина, и на тенденцию, по словам приближенных к нему, к громким политическим обещаниям, которые почти нереально выполнить", — пишет агентство.

Как утверждают в Крыму, электростанции уже начали строить, но все уперлось в то, что объекты разработаны именно под турбины Siemens, "а их нет". А Россия, по словам марионеток Кремля на полуострове, "разучилась делать турбины такой мощности в течение последних 20 лет".

Репортер агентства побывал в феврале и марте на стройке одной из электростанций неподалеку от Севастополя, увидев "уже возведенные металлические структуры и каркасы" и ход строительства основного турбинного зала.

В Кремле говорили, что собираются частично запустить объекты в эксплуатацию к сентябрю, а к марту 2018 года — годовщине оккупации и президентским выборам — на полную мощность.

"Крайние сроки будут совершенно точно сдвинуты", — заявил приближенный к Кремлю чиновник.

В министерстве энергетики России запрос Reuters на прояснение ситуации проигнорировали.

По словам источников агентства, даже если Кремлю удастся найти совместимые с крымскими станциями турбины у другого поставщика, инженерам последнего придется прибыть на место установки, настроить их и запустить, что поставит компанию под санкционный удар.

"Сюда должен приехать представитель производителя с ноутбуком, чтобы запустить их. Не могу представить, что такое можно будет утаить", — подчеркнул он.

Напомним, ранее экс-посол США Стивен Пайфер предупредил, что санкции против России еще не достигли "болезненной точки".