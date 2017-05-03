Тука рассказал, на что боевикам ЛНР хватит электричества из России

Благодаря РФ враг сможет обеспечить электроэнергией население, отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.
На захваченной части Луганской области боевикам самопровозглашенной ЛНР хватит электроэнергии из Российской Федерации, чтобы обеспечить потребности населения, но не работу заводов.
Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам чиновника, РФ оперативно наладила поставки электричества в "республику", поскольку еще с советских времен есть линия электропередачи, которая с подстанции "Победа" (находится на границе Луганщины с РФ) идет в регион.
"Таким образом осуществлялось снабжение электроэнергией в 2014 году. Поэтому, с технической точки зрения, ничего удивительного в этом нет. Этого объема электроэнергии полностью хватает покрывать потребности гражданского населения", — отметил замминистра.
Между тем его "для промышленных предприятий хватать не будет". "Но после того как террористы захватили предприятия, работающие под юрисдикцией Украины, все они практически остановились. Поэтому потребление электроэнергии в промышленном секторе пока отсутствует", — добавил Тука.
Напомним, с 25 апреля Украина из-за долгов прекратила подачу электроэнергии на подконтрольную боевиками часть Луганщины. Позже эксперты рассказали "Главреду", насколько своевременным и обоснованным было такое действие нашей страны.