В Канаде ратификация соглашения о ЗСТ с Украиной вышла на финишную прямую

В четверг, 18 мая, Сенат Канады проголосовал за ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом в Twitter написал посол нашей страны в Канаде Андрей Шевченко.

В то же время он уточнил, что для завершения процесса документ должен подписасть генерал-губернатор западного государства, "финишная прямая!".

"Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной!" — говорится в сообщении.

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой" и внес на рассмотрение Верховной Рады. В марте 2017-го парламент поддержал документ.