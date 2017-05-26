"Народный фронт" поддерживает позицию Мининфраструктуры об увольнении руководителя "Укрзалізниці"

Фракция "Народный фронт" разделяет мнение главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна относительно неэффективной работы руководителя ПАО "Укрзалізниця" Войцеха Бальчуна и необходимости его увольнения с этой должности.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в интервью журналистам.

Считаю решение министра Омеляна о том, что г-н Бальчун должен уйти — правильным. Я его поддерживаю в этом. Уверен, что мы сможем найти достойного руководителя" Укрзализниці "в Украине, который будет выполнять свои обязанности, а не заниматься гастролями по миру. Гастролеров нам уже хватает", — сказал Бурбак.

Он также отметил отрицательные результатах деятельности предприятия в течение года.

"Как министр инфраструктуры в июле 2014 года подписывал приказ №200, которым внедрялась реформа" Укрзализниці ", создание ПАО "Укрзалізниця" для того, чтобы эта компания развивалась. Что не было сделано за прошлый год: сорван план обновления подвижного пассажирского состава, сорван план предоставления нашим зернотрейдерам возможности перевезти зерно в порты Украины и пополнить бюджет государства", — подчеркнул руководитель фракции.

"Фракция "Народный фронт" поддерживает позицию министра Омеляна, что Бальчун должен уйти в отставку", — резюмировал Бурбак.

Фото, видео: nfront.org.ua