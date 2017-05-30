"Патріотизм" як захист власних бізнес-інтересів

16.05.2017 року був опублікований наказ президента України про розширення економічних санкцій відносно 1228 осіб та 468 компаній. В переліку опинились соціальні мережі "Вконтакте", "Одноклассники" холдингу Mail.ru Group, продукти компаній ABBYY, "Лаборатория Касперского" та Dr.Web, бухгалтерська програма 1С. Звичайно, заборона діяльності вищевказаних компаній викликала нечуваний суспільний резонанс. В першу чергу це стосується діяльності соцмереж. Але, як правило, дещо цікавіше завжди всередині. Перелік юридичних та фізичних осіб президент лише фактично затверджує своїм наказом, а от складає його Рада національної безпеки та оборони України. І саме РНБО своїм рішенням від 28.04.2017 року затвердила санкції відносно вищевказаних компаній. Але далі -— більше. 05.05.2017 року на сайті Міністерства фінансів України з'являється проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей". Для пересічного українця це нічого не значить. Але за цим документом фактично стоїть реінкарнація ринку азартних ігор, заборона яких наробила неабиякого галасу і стала для декого ключовим меседжем у перевиборній програмі.

Але до чого тут санкції, скажете ви? Давайте уважно вивчимо два документи. Серед переліку юридичних осіб, до яких були застосовані санкції, опинились, зокрема, ТОВ "М.С.Л." та ПАТ "Патріот". Тепер давайте розберемося, хто саме матиме право здійснювати господарську діяльність з випуску та розповсюдження державних лотерей згідно з новими Ліцензійними умовами. У п. 13 запропонованих нових Ліцензійних умов, вказано, що Ліцензіат (здобувач ліцензії) повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України не менш як 10 років. Вказане обмеження не поширюється на ліцензіата (здобувача ліцензії), який є державним банком. На цей час такий досвід мають лише 4 юридичні особи — це ТОВ "М.С.Л.", ПАТ "Патріот", Підприємство зі 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея" та Ощадбанк України. Фактичну діяльність же з розповсюдження державних лотерей здійснюють лише ТОВ "М.С.Л." та Підприємство зі 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея". І ось тут найцікавіше. Відповідно до п. 14 Ліцензійних умов, "не може стати ліцензіатом суб'єкт господарювання, якщо до цього суб'єкта господарювання або до його посадових осіб (керівника, заступників та осіб, що їх заміщують), або до його засновників (юридичних та фізичних осіб) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції"". Тобто які саме санкції Міністерство фінансів України чомусь "забуло" вказати. Тепер давайте подивимся які ж саме санкції були вжиті до ТОВ "М.С.Л." та ПАТ "Патріот". Це — блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися їх майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань. Як бачите, фактично, вищевказаним компаніям не було заборонено займатись господарською діяльністю та отримувати будь-які ліцензії. Більше того, Закон України "Про санкції" серед видів санкцій не встановлює заборону на отримання ліцензій, а лише вказую на їхнє анулювання чи скасування. Але ж для Міністерства фінансів, мабуть, це не має жодного значення. І що ж може відбутися у разі прийняття в такій редакцій Ліцензійних умов? А відбудеться фактично монополізація ринку державних лотерей однією компанією — Підприємством зі 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея", оскільки іншим учасникам ринку державних лотерей фактично штучно будуть створені перепони у отримання ліцензії. Випадковість, помилка? Чи не схоже це на лобіювання інтересів вищевказаної компанії? Кожен може зробити висновки самостійно.

Тривалий час у пресі з подачі деяких посадовців вищого ґатунку мусується тема російських власників ТОВ "М.С.Л." та ПАТ "Патріот", що вже було неодноразово спростовано представниками цих компаній. ТОВ "М.С.Л." вже майже 2 роки воює з "вітряками", намагаючись у судовому порядку визнати незаконним включення компанії до реєстру юридичних осіб, до яких було застосовано санкції. Але на цей час жодного рішення наші суди так і не спромоглися винести. Фактично вищевказане стало підставою для формування негативного іміджу майже всього лотерейного ринку, при цьому знову ж, свідомо, забуваючи про наявність ще одного оператора державних лотерей, організаційно-правова форма власності якого теж прямо вказує на наявність іноземного капіталу — Підприємства з 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея". Тему "незаконності діяльності" всіх операторів державних лотерей, окрім Підприємства зі 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея", швиденько підхопило Міністерство внутрішніх справ України в особі пана міністра, котрий провів чергову показову акцію по боротьбі з незаконним гральним бізнесом, яка фактично перетворилась на покарання неугодних. І знову ж таки остронь залишилася УНЛ. Що ж це за компанія така, яка має такі суттєві преференції і входить до касти недоторканних? Частково відповідь на це ми можемо отримати з сюжету журналістів 5 каналу в програмі "Гра інтересів". На запитання журналіста до народного депутата України Олександра Третьякова, якого багато ЗМІ вже тривалий час пов'язують із компанією УНЛ, про те чи має він стосунок до цієї компанії, він відповів, що "стосунок до цієї компанії мають мої друзі". Тобто ми маємо цікаву ситуацію, коли оператор державних лотерей з такими впливовим друзями, дивним чином отримує монопольне становище і фактично залишається єдиним гравцем на ринку лотерей. Чи не схоже все це на якусь "тайну вечерю", за якою було вирішено долю існування всього лотерейного ринку на користь одного оператора? До речі така "вечеря" як раз могла відбутися 31 березня, коли, як стверджують журналісти програми "Наші гроші", зустрічались "на рандеву" саме пан Олександр Третьяков, генеральний прокурор Юрій Луценко та екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

Суттєві зміни відбудуться і у діяльності усілякого роду активістів, які фактично влаштувалися на роботу по закриттю лотерейних об'єктів. Для багатьох це стане не дуже гарною новиною, оскільки їхні "візити" на об'єкти оператора державних лотерей будуть розцінюватись як втручання у законну господарську діяльністю юридичної особи чи як перешкоджання цій діяльності, за які передбачено кримінальну відповідальність.

Тобто, під шумок боротьби з усілякими видами російської агресії та пропаганди хтось вирішує свої власні бізнес-питання. Робиться це старими методами шляхом відвертання уваги пересічного українця. Це вже увійшло в сталу практику і нікого вже не дивує. Хтось проливає кров, захищаючи територіальну цілісність України і її незалежність, а хтось, надягнув вишиванку, поповнює свої закордонні рахунки. Дуже показовою була валіза з купою американських доларів, дбайливо спакованих у пакет з українським етно-принтом, яку на днях вилучили у колишнього податківця. Але "колишніх" в нашій країні не буває чи не так? Ось такий собі "патріотизм".