Бескаркасный или традиционный: какой диван выбрать?

6 июня 2017, 13:02

Время идет, технологии развиваются, появляются новые, более современные модели диванов.

Дом для человека — это место, где уютно и комфортно, где хочется отдыхать, встречать гостей, проводить время с семьей и просто быть. От того, насколько гармонично обустроен дом, зависит желание человека в нем находиться. Красивый дорогущий ремонт и эксклюзивная сантехника далеко не всегда помогают обрести чувство защищенности, уверенности, безопасности, гармонии с собой. А вот комфортабельная мягкая мебель способна значительно преобразить интерьер, сделать его по-домашнему теплее, нежнее, приятнее.

Традиционные диваны представляют собой прочную конструкцию, состоящую из деревянного или металлического каркаса и мягкого наполнителя. Такие диваны считаются стандартными, и есть почти в каждом доме, будь то прямой или угловой диван. Время идет, технологии развиваются, появляются новые, более современные модели диванов, одни из которых бескаркасные. Бескаркасная мебель кардинально отличается от традиционной. Ее название обусловлено типом конструкции — без каркаса. Такие диваны представляют собой мягкий мешок с большим количеством шарикового наполнителя. И те, и другие модели имеют свои достоинства и недостатки, поэтому неудивительно, что при выборе дивана многие украинцы теряются в своем выборе. Как не сделать ошибку, покупая мягкую мебель для дома — далее статье.

 

Особенности традиционных и бескаркасных диванов

Нет ничего совершенного, и мягкая мебель не является исключением. На украинском мебельном рынке стремительно набирает популярность мягкая мебель бескаркасного типа. Так ли она хороша, чтобы отказать от привычного каркасного дивана?

 

Преимущества бескаркасных диванов

Легкость. Такой диван может спокойно передвинуть даже самая хрупкая девушка. Он будет весьма уместен в детской, станет отличным "участником" игр вашего ребенка, без привязки к определенному месту.

Практичность. Бескаркасные модели оснащены съемными чехлами, что очень удобно при уходе за ними. При необходимости можно снять грязный чехол для стирки или вовсе выбросить, если он уже пришел в негодность, заменив его новым.

Безопасность. У такой мебели нет острых углов, она со всех сторон мягкая и приятная на ощупь. Вот почему такие диваны особенно предпочитают в детскую комнату.

Комфортабельность. Это мебель, которая обнимает. Как бы вы ни сели, она в точности примет очертания вашего тела. Бескаркасный диванчик будет обволакивать вас, успокаивать, даже убаюкивать.

Износостойкость и долговечность. Чехлы для бескаркасной мебели шьют из тканей повышенной прочности, обладающей грязеотталкивающими или водонепроницаемыми свойствами. Если чехол все-таки испортился, его легко поменять на новый. То же самое можно сказать и о наполнителе.

Современный стиль. Модели без каркаса выглядят стильно и модно, они привносят элемент новизны даже в самый скучный интерьер. Хоть они и имеют невысокую цену, но никогда не выглядят дешевыми и невзрачными.

Характеристики и достоинства обычных традиционных моделей

Удобство. Прочный каркас обеспечивает упругость и жесткость поверхности. Садиться и вставать с такого дивана гораздо удобнее, в особенности для пожилых людей. Диван прямой может быть оснащен подлокотниками, что создает дополнительный комфорт как во время сидения на нем, так и во время подъема.

 

Полезный совет от дизайнера-интерьера Натальи Поляковой, https://polyakova.biz: 

Важно помнить, что классика в любой сфере всегда остается востребованной и традиционный диван не исключение. Учитывайте, что как правило бескаркасный диван — это относительно недавнее изобретение и чаще всего подходит под молодежные, детские интерьеры, а для гостиной лучше подойдет традиционный диван.   Все зависит от того, в какой комнате будет находится диван, кто будет чаще всего им пользоваться и в каком стиле ваш интерьер квартиры в целом. 

Долговечность. Купив стандартный диван, вы забываете о нем на многие годы. В бескаркасной мебели наполнителю свойственно сжиматься за счет постоянной нагрузки. "Мешки" необходимо ежегодно наполнять дополнительными порциями пенопластикового наполнителя.

Ортопедические свойства. Благодаря повышенной жесткости традиционный диван больше подходит для ежедневного сна. При дефиците комнат и квадратных метров лучше купить каркасную мебель, которую можно было бы использовать в качестве полноценной кровати. Естественно, что регулярно спать на диване с полистироловыми шариками категорически противопоказано.

Классический стиль. Не всем украинцам по душе современные веяния в интерьере. Приверженцы консерватизма стремятся создать строгую классическую атмосферу в своем доме. Бескаркасная мебель тут не уместна.

Какое решение принять — решать только вам. Подумайте, что для вас ближе, ведь главное — чтобы нравилось именно вам.

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