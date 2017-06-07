Первый самолет без комплектующих РФ. Опубликованы кадры испытательного полета Ан-132D

Опубликованы уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D.

Соответствующее видео было обнародовано госпредприятием "Антонов" на портале youtube.

Отмечается, что новый украинский Ан-132D 31 марта впервые поднялся в воздух, это 1-й самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах. Грузоподъемность Ан-132D — 9,2 т, длина — 24,537 м, высота — 8,8 м, размах крыла — 29,2 м.

Напомним, ранее сообщалось, что "Антонов" договорился об оснащении Ан-132 канадскими двигателями.

Видео: Antonov Company.