В Украине отменено госрегулирование цен на продукты питания

1 июля 2017, 10:07

Эксперты уверяют, что такой шаг приведет к резкому росту цен.

Сегодня, 1 июля, вступает в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

Отныне производители не будут обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также обосновывать Госпродпотребслужбе необходимость изменения этих цен, пишет УНИАН.

Согласно пояснительной записке к документу, отмена госрегулирования даст возможность устранить лишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

Однако эксперты уверяют, что такой шаг приведет к резкому росту цен.

"Государственного регулированию цен на социальные продукты с завтрашнего дня нет. Это не говорит о том, что сразу цены начнут расти. Это говорит о том, что у нас нет предохранителей при ценовых колебаниях, которые в нашей стране могут измеряться десятками процентов. Кстате, на те же самые продукты в развитых странах таких скачков вверх-вниз нет. А у нас министерство аграрной политики и продовольствия постоянно указывает на то, что рынкам присущи "сезонные колебания цен", даже когда они наблюдаются вне сезона", — уверяет генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Стоит отметить, в прошлом году Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.

В конце декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что эксперимент с отменой госрегулирования оказался оправданным и не привел к ускорению инфляции. Госрегулирование в Украине регламентировалось постановлениями правительства 1996 и 2007 годов, которые запрещали торговые надбавки выше 15% на социально значимую продовольственную продукцию.

К таким товарам относятся мука, хлеб простой рецептуры, макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, масло.

Напомним, эксперт Ярослав Жалило объяснил, почему отмена госрегулирования цен на продукты будет стимулятором экономики.

Больше по теме читайте мнения экспертов для "Главреда": Отмена госрегулирования цен на продукты: к чему готовиться украинцам?

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