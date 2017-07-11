Стало известно, кто может возглавить "ПриватБанк"

Немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке может возглавить госсдурственный "ПриватБанк".

Вопрос об увольнении действующего главы правления "ПриватБанка" Александра Шлапака, который в конце июня подал в отставку, набсовет учреждения планирует рассмотреть уже 20 июля, сообщает Ukranews.

"Подбором кандидатов на пост нового главы "ПриватБанка" займется рекрутинговое агентство. Срок отбора кандидатур составит две недели. Таким образом новый глава финучреждения может быть назначен правлением "Привата" по представлению рекрутингового агентства уже в конце июля.

Как стало известно, на должность главы правления "ПриватБанка" претендует немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке, кандидатуру которого предлагает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Учитывая, что украинские банкиры не проявляют активности в стремлении возглавить финучреждение, новым главой банка может стать именно немецкий банкир.

В настоящее время Райнер Мюллер является членом советов FinComBank (Молдова) и азербайджанского AccessBank. Имеет степень магистра по экономике Свободного Университета Берлина (Freie Universität Berlin), учился на экономиста в университетах Гейдельберга и Мадрида. В совершенстве владеет немецким, английским, русским и испанским языками, хорошо знает итальянский. В Украине он уже работал генеральным директором Swedbank в 2009-2013 годах.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров провел заседание, на котором поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.