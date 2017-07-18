"Укроборонпром" в 2016-м на четверть увеличил доход от экспорта вооружения

В 2016-м году государственный концерн "Укроборонпром" увеличил доход от экспорта украинского вооружения на 25%.

Об этом в Херсонской облгосадминистрации рассказал заместитель гендиректора по развитию предприятия Артур Херувимов, пишет Укринформ.

По его словам, позитивный результат достигнут "благодаря системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами".

"За прошлый год мы ("Укроборонпром" — Ред.) нарастили наш экспорт на 25% — с 570 млн долларов до 770 млн долларов", — отметил управленец.

Ранее сообщалось, что в 2016 году "Укроборонпром" передал ВСУ 6 тыс. 986 единиц боевой техники и вооружения, силовые ведомства, в частности, получили 2 тыс. 139 штук новой и модернизированной техники.