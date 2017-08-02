Нардеп предложил свой вариант решения проблемы авто на литовских и польских "бляхах"

В Украине проблема автомобилей с иностранной регистрацией окончательно исчезнет после создания цивилизованного рынка б/у авто — когда рядовой украинец сможет приобрести необходимую ему машину по цене, не выше средней в Европе.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Роберт Горват, являющийся инициатором уже год действующего в стране закона о стимулировании развития рынка бывших в употреблении транспортных средств.

"Еще раз подчеркиваю, что проблема "автомобилей с иностранной регистрацией" окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене, не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок б/у авто в Украине. Над этим и работаем", — отметил Горват.

Он также сообщил, что согласно ответам Государственной Фискальной службы на его запросы, в Украину с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года было импортировано более 50 тысяч подержанных легковых авто, в государственный бюджет поступило более 4,1 млрд гривен. При этом, за аналогичный период 2015-2016 годов было импортировано около 17 тысяч таких авто, а бюджет получил около 1,8 млрд гривен. "Несмотря на все нарекания скептиков, благодаря закону (действующему уже год), украинцы ввезли в три раза больше автомобилей, а государственный бюджет дополнительно получил более 2,3 миллиарда гривен", — подчеркнул парламентарий.

Ранее "Главред" со ссылкой на СМИ сообщал, что авто на литовских номерах будут перерегистрировать в Украине, чтобы не гнать машину в Прибалтику.

фото: telegraf.com.ua