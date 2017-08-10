Вадим Рабинович: "Под прикрытием заезжих реформаторов удобнее воровать?"

10 августа 2017, 14:38

У нас полно нормальных и умных специалистов, чтобы возрождать экономику, гвоорит политик.

Вадим Рабинович

Украинский народ должен знать, кто и когда понесет ответственность за назначения бездарных заезжих "реформаторов", которые, получая миллионы бюджетных денег, продолжали на своих должностях грабить страну. Украина заплатила миллионы иностранцам, а кто в результате будет отвечать за их назначения? Меня не интересует, когда увольнение того, кого надо было выгнать с первого дня, преподносится как победа и "классное решение правительства": кто назначал, кто советовал их, не пальцем же в небо тыкали, когда их выбрали?

Эти вопросы задал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире телеканала "112-Украина" отставку главы "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна

"Я следил за этим Бальчуном. Он запомнился переносом наименования "с головы поезда или с хвоста поезда" на "с севера или с юга". То он с концертами ездил гастрольными, то в престижном пятизвездочном отеле время весело проводил на солнышке. Они все не такие простые и уходят тоже не просто так. Он получил полуторамиллионную зарплату, Деканоидзе и Згуладзе не отчитались о 26 миллиардах на полицию, Деканоидзе приватизировала трехкомнатную квартиру в центре Киева, Абромавичус приватизировал 35 гектаров леса в заповедном месте. И я могу этот список продолжать", — констатировал парламентарий.

"Почему нам навязывают их? Если бы иностранные специалисты советовали нам, как добыть больше газа, развивали бизнес, страхование, — так пожалуйста, я бы вообще освобождал иностранный бизнес от налогов в таких случаях! Но нам же сажают с батогами каких-то полудурков, — что́, не понятно, что под их прикрытием воровать удобнее?", — возмутился политик.

"До тех пор, пока не начнут наказывать за бездарные назначения и не только иностранцев, в системе управления страны ничего не изменится! Поэтому я подам на имя премьер-министра депутатский запрос, в котором попрошу уважаемого Владимира Гройсмана дать мне четкий и конкретный ответ: кто именно привел всех этих горе-реформаторов, кто понесет за их "работу" ответственность. Раньше за это отвечал отдел кадров. Так вот пусть Гройсман мне ответит: кто этот "отдел кадров" в его Кабмине, который нанимает на руководящие должности в важнейших для страны предприятиях людей, ничего непонимающих в нашей системе управления. А если он не ответит — тогда сам он за это все и ответственен, он и сейчас же продолжает нам говорить, что Бальчун хорошо работал, что Супрун — лучший министр здравоохранения, хотя все специалисты понимают, что она убивает медицину. И если снова мы не поймем, откуда эта порочная практика воровства под прикрытием иностранцев, и не поймем, что это безумие — не верить в свой народ, то и дальше будет продолжаться весь этот бред! У нас полно нормальных и умных специалистов, чтобы возрождать экономику!", — резюмировал Вадим Рабинович.

 

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укрзализниця Вадим Рабинович Балчун
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