Магазин Autom.com.ua: для тих кто розуміє зручність зарядного пристрою для акумулятора авто

Продукція з Китаю, масово представлена на українському ринку, дуже рідко відповідає нормам виробників АКБ, до того ж має недостатній ресурс (швидко виходить з ладу). Зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів від італійської компанії Telwin вирізняються відмінною якістю і довговічністю. Апаратура даної європейської марки активно експлуатується не тільки автовласникам, а й фірмовими СТО.

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— АКБ;

— тестери;

— німецьке обладнання "Hazet"

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Купуючи італійські зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів, ви отримуєте сучасне, високотехнологічне обладнання, яке самостійно керує циклом заряджання акумуляторної батареї (АКБ) за технологією TRONIC (електронне управління струмом заряду, з його автоматичним перериванням та відновленням, коли це необхідно). Електроніка зарядного пристрою сама визначить стан батареї, підбере для неї оптимальний режим заряджання (параметри обираються згідно з визначеної ємності, наявних ознак десульфітаціі пластин).

Зарядний пристрій для автомобільного акумулятора фірми Telwin може заряджати батарею як у звичайному режимі (MIN), так і в швидкому (BOOST). Окрім того, виробник запрограмував свої пристрої на підтримку додаткових режимів, таких як:

— гнучкі характеристики (CHARGE) — подовжують період експлуатації навіть старих АКБ з вільним електролітом (WET);

— буферний режим (TRONIC) — підходить найліпше для герметичних АКБ серії AGM/GEL/START — STOP.

Зарядне для автоакумулятора може забезпечувати різну напругу заряджання (6/12/24 та 48 . Пуско-зарядна апаратура Telwin може використовуватись як на легкових авто, так і на вантажівках та спецтехніці.